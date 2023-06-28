Психолог назвал причины, почему люди обращаются к предсказаниям и экстрасенсам

Человеческая природа устроена так, что люди постоянно возвращаются к плохим новостям, чтобы оценить уровень потенциальной опасности. Если же данных, чтобы спрогнозировать развитие событий не хватает, человек начинает искать любую информацию, на которую можно опереться. С этой целью во время перемен в стране, в мире или в личной жизни многие люди обращаются к предсказаниям. Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский.

«Люди используют Вангу, чудо-исцеления, экстрасенсорику, гадалок и мистику, чтобы снизить уровень неуверенности и беспокойства. И это работает», – сообщил эксперт.

По его словам, первая причина, по которой многие обращаются к эзотерике – обыкновенное любопытство, так как человека, посещающего ту же гадалку, можно сравнить с ребенком, который познает мир.

«Еще одна причина обращений к предсказаниям – неопределенность. Люди, попадая в непонятную для них ситуацию, из которой не могут найти выход, начинают переживать. У них портится настроение, страдает нервная система, а оставаться в состоянии неизвестности не хватает сил. Предсказания же в этом случае помогают найти хоть какие-то ответы, так получается почувствовать себя лучше», – констатировал Станислав Самбурский.

Однако бывает и так, что люди не хотят узнавать, что ждет их в будущем, но хотят пожаловаться. И тут на помощь тоже приходят гадалки, которые оказываются теми, кому можно «излить душу».

«Парадокс, но людям куда проще и менее боязливо обратиться к гадалке, чем к психологу. Хотя зачастую цель обращения – одинаковая. При этом люди не боятся, что знакомые примут их за сумасшедших, когда они идут к экстрасенсам, но уверены, что так точно подумают при обращении к психологам», – сообщил психолог.

Он отметил, что при этом многие гадалки используют стратегию «цепной реакции», что позволяет им «раскрутить» человека на многочисленные повторные визиты и подсадить «на иглу» предсказаний.

«Они выслушивают собеседника, втираются к нему в доверие, а потом внушают, что для решения одной проблемы, необходимо устранить другие. При этом если гадалка хотя бы один раз попала «в точку» в своих предсказаниях – клиент уже у нее на крючке. А дальше начинаются дополнительные визиты и финансовые вложения. К сожалению, человек часто понимает, что совершил глупость только потеряв большие деньги. Поэтому к гадалкам стоит относиться очень осторожно», – заключил эксперт Самбурский.

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