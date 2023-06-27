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Город Запорожье хотят переименовать из-за отсылок к «российской имперской политике»

На Украине предложили переименовать город Запорожье из-за несоответствия языковым нормам

На Украине захотели переименовать город Запорожье, находящийся под контролем Киева. Об этом сообщается в Telegram-канале Нацкомиссии по стандартам государственного языка на Украине.

Отмечается, что данное решение может быть принято из-за несоответствия нормам украинского языка. Как считают специалисты, в названии города содержатся отсылки к «российской имперской политике».

Для сохранения названия Запорожье украинским властям необходимо в течение года обосновать целесообразность этого или предложить новый вариант. В случае, если решение не будет принято, этим вопросом займется Верховная рада.

Уточняется, что филологи и историки высших учебных заведений из всех регионов Украины составили перечень из 1400 городов и сел, которые рекомендуется переименовать.

23 июня Одесский областной совет принял решение переименовать областную библиотеку для юношества имени Владимира Маяковского, исключив из него имя советского поэта.

До этого в украинском Харькове переименовали парк Горького, который теперь носит название «Центральный парк культуры и отдыха». Украинские власти также переименовали Плехановскую улицу, теперь она называется в честь лидера «Фрайкора» Георгия Тарасенко.

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