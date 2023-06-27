Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рекомендовали принять в первом чтении проект о трудовом воспитании школьников

Комитет Госдумы одобрил к I чтению законопроект о трудовом воспитании школьников

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал принять законопроект о трудовом воспитании школьников в первом чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что законопроектом предлагается корректировка понятия «воспитание» с включением в него составляющей, которая будет направлена на формирование у обучающихся трудолюбия и ответственного отношения к труду и его результатам.

Кроме того, согласно законопроекту, он предлагает дополнить принципы госполитики и правового регулирования отношений в образовании единством обучения и воспитания.

По данным агентства, соответствующие новеллы относятся к обязанностям школьников участвовать в общественно-полезном труде.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что трудовое воспитание вернется в российскую систему образования после принятия соответствующего закона. По его словам, инициатива исходит как от парламентариев, так и от родителей, при этом, отмечает министр, со школьной скамьи важно прививать любовь к труду и «ничего зазорного в этом нет». У инициативы есть как сторонники, так и противники. Что предлагают депутаты и в каком виде в российские школы может вернуться советское трудовое воспитание — в материале «Газеты.Ru».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях