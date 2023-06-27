В Госдуме рекомендовали принять в первом чтении проект о трудовом воспитании школьников

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал принять законопроект о трудовом воспитании школьников в первом чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что законопроектом предлагается корректировка понятия «воспитание» с включением в него составляющей, которая будет направлена на формирование у обучающихся трудолюбия и ответственного отношения к труду и его результатам.

Кроме того, согласно законопроекту, он предлагает дополнить принципы госполитики и правового регулирования отношений в образовании единством обучения и воспитания.

По данным агентства, соответствующие новеллы относятся к обязанностям школьников участвовать в общественно-полезном труде.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что трудовое воспитание вернется в российскую систему образования после принятия соответствующего закона. По его словам, инициатива исходит как от парламентариев, так и от родителей, при этом, отмечает министр, со школьной скамьи важно прививать любовь к труду и «ничего зазорного в этом нет». У инициативы есть как сторонники, так и противники. Что предлагают депутаты и в каком виде в российские школы может вернуться советское трудовое воспитание — в материале «Газеты.Ru».