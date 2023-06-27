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Стал известен владелец «Газели», в которой нашли коробки с миллиардами Пригожина

47News: владельцем «Газели» с миллиардами Пригожина оказался житель ленинградской деревни

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Press service of «Concord»/Reuters/Телеграм-канал «360tv»

Владельцем фургона «Газель», 24 июня находившегося во дворе пятизвездочного «Дворца Трезини» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, и в котором при обыске обнаружили 4 млрд рублей, принадлежащие основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожина, является житель Ленинградской области 39-летний Вадим. Об этом сообщает издание 47news.

Данный отель считается предполагаемым офисом Пригожина.

По данным издания, фургон 2015 года выпуска с петербургскими номерами последние лет пять принадлежал 39-летнему Вадиму, который зарегистрирован в деревне Куйвози во Всеволожском районе Ленинградской области. Мужчина, как предполагает издание, скорее всего обычный рабочий.

В салоне после обысков обнаружили квитанцию на оплату полиса ОСАГО, накладные на перевозку песка и теплового насоса стоимостью около полумиллиона рублей.

Как считает 47news, хозяин «Газели» вряд ли был знаком с Пригожиным. По мнению автора материала, Пригожин и его команда готовились к экстренной эвакуации из офиса и приобрели данный фургон, и даже не стали регистрировать его.

24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что в нескольких автомобилях у его офиса были найдены большое количество наличных денег. По его словам, у него обнаружили «Газель» и два автобуса, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы работникам и на выплаты семьям бойцов ЧВК. До этого издание «Фонтанка» писала, что в найденных в «Газели» коробках находятся 4 млрд рублей.

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