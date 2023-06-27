ВОЗ предупредил о миллионах европейцев с «долгим COVID-19»

У 36 миллионов человек в Европейском регионе за первые три года пандемии мог развиться «долгий COVID-19». Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, его заявление опубликовано на сайте организации.

Как рассказал Клюге, коронавирусная инфекция никуда не делась и каждую неделю в регионе по-прежнему регистрируется около 1000 новых случаев смерти от COVID-19, и это заниженная оценка из-за сокращения числа стран, регулярно сообщающих ВОЗ о таких случаях.

COVID-19 продолжает непропорционально сильно сказываться на самых уязвимых категориях граждан. Он вызвал эпидемию заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и хронические заболевания легких, на долю которых сегодня приходится 75% смертности в нашем регионе. Люди с такими сопутствующими заболеваниями были и остаются гораздо более уязвимыми к тяжелым формам COVID-19, подчеркнул глава европейского бюро ВОЗ.

«Долгий COVID» остается сложным заболеванием, о котором мы все еще очень мало знаем. Согласно оценкам Института показателей и оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете в Сиэтле, почти 36 миллионов человек во всем Европейском регионе ВОЗ, возможно, перенесли длительный COVID за первые 3 года пандемии», — сообщил он и отметил, что это примерно 1 из 30 европейцев.

Если не будет разработана комплексная диагностика и лечение «долгого COVID», то человечество никогда по-настоящему не оправится от пандемии, считает Клюге.

Ранее сообщалось, что разведка США не обладает какими-либо данными о том, что к пандемии коронавирусной инфекции привел какой-то инцидент в Уханьском институте вирусологии (УИВ) в Китае.