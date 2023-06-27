Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВОЗ предупредил о миллионах европейцев с «долгим COVID-19»

Глава европейского ВОЗ Клюге: до 36 миллионов человек в Европе болеют «долгим COVID-19»

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

У 36 миллионов человек в Европейском регионе за первые три года пандемии мог развиться «долгий COVID-19». Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, его заявление опубликовано на сайте организации.

Как рассказал Клюге, коронавирусная инфекция никуда не делась и каждую неделю в регионе по-прежнему регистрируется около 1000 новых случаев смерти от COVID-19, и это заниженная оценка из-за сокращения числа стран, регулярно сообщающих ВОЗ о таких случаях.

COVID-19 продолжает непропорционально сильно сказываться на самых уязвимых категориях граждан. Он вызвал эпидемию заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и хронические заболевания легких, на долю которых сегодня приходится 75% смертности в нашем регионе. Люди с такими сопутствующими заболеваниями были и остаются гораздо более уязвимыми к тяжелым формам COVID-19, подчеркнул глава европейского бюро ВОЗ.

«Долгий COVID» остается сложным заболеванием, о котором мы все еще очень мало знаем. Согласно оценкам Института показателей и оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете в Сиэтле, почти 36 миллионов человек во всем Европейском регионе ВОЗ, возможно, перенесли длительный COVID за первые 3 года пандемии», — сообщил он и отметил, что это примерно 1 из 30 европейцев.

Если не будет разработана комплексная диагностика и лечение «долгого COVID», то человечество никогда по-настоящему не оправится от пандемии, считает Клюге.

Ранее сообщалось, что разведка США не обладает какими-либо данными о том, что к пандемии коронавирусной инфекции привел какой-то инцидент в Уханьском институте вирусологии (УИВ) в Китае.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях