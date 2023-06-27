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Кардиолог назвал главные признаки, которые указывают на острую сердечную недостаточность

Кардиолог Конев: одышка и изменение цвета губ являются признаками острой сердечной недостаточности

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Острая сердечная недостаточность может привести к трагическим последствиям, поэтому важно уметь отличать заболевание по характерным признакам. О них Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог Юрий Конев.

«Развивается [острая сердечная недостаточность] очень быстро, на глазах практически. Симптоматика: резкая одышка возникает, различные изменения цвета губ, допустим, посинение», — отметил врач.

Он также рассказал, как помочь человеку при признаках острой сердечной недостаточности. По его словам, при их обнаружении стоит сразу же вызвать скорую помощь. До ее приезда нужно сесть полулежа так, чтобы положение головы оказалось выше, чем ног. Это позволит облегчить дыхание.

Конев добавил, что оказание экстренной медицинской помощи в этом случае крайне необходимо, потому что подобные ситуации могут закончиться смертью.

В конце мая стало известно, что ученые из Университета Глазго выяснили, что необходимость приема мочегонных указывает на сердечную недостаточность, что приводит к повышенному риску смерти. Особенно выраженной эта связь оказалась у женщин.

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