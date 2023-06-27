«Единая Россия» запустила проект поддержки молодых ученых «Менделеевская карта»

Участниками проекта «Менделеевская карта» станут почти 200 тысяч человек, заявил первый зампред комитета Госдумы по науке, куратор проекта «Менделеевская карта» Александр Мажуга. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

По его словам, это школьники, победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, студенты колледжей и техникумов, победители Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, аспиранты и молодые ученые до 35 лет.

«Менделеевская карта» - это программа лояльности, которая позволит покупать со скидками какие-либо товары, билеты, заниматься спортом. Получать скидки на программы дополнительного образования, музеи, кинотеатры, театры, медицинские организации. С каждым днем количество партнеров проекта увеличивается. Сегодня к программе присоединились уже более 30 партнеров», — отметил он.

Проект инициировала «Единая Россия», а также его поддерживают Минобрнауки и Совет при президенте РФ по науке и образованию. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте моямк.рф, заполнить необходимую информацию и получить письмо для активации.

«В течение трех дней у вас заработает личный кабинет, в котором будут представлена информация о вашей карте с ее уникальным номером, партнерах акции и самое главное о тех преференциях и льготах, которые партнеры акции предоставляют», — отметил Мажуга.

Замминистра просвещения Денис Грибов заявил, что всероссийские олимпиады школьников охватывают в России порядка 7 миллионов обучающихся.

«Для ребят «Менделеевская карта», помимо того, что у них появляется возможность для коммуникации и обмена опытом, - одна из форм материальной мотивации. Хочется еще раз сказать спасибо нашим коллегами из «Единой России» и партнерским организациям, которые откликаются. Мы будем поддерживать проект и привлекать большую аудиторию», — сказал он.

Отмечается, что у «Менделеевской карте» также присоединились РЖД. Соответствующее соглашение о сотрудничестве на пресс-конференции подписали Александр Мажуга и заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов. Среди бонусов, которые предоставит компания для обладателей карт, - приветственные премиальные баллы, которые можно будет потратить на билеты.