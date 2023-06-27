В Британии разыскивают неизвестных мужчин, устроивших погоню с мачете

Двое жителей Великобритании преследовали мужчину с мачете. Как пишет Daily Mail, их местоположение и личности до сих пор не установлены.

Инцидент произошел еще в начале месяца, 5 июня, в Манчестере. Полиция узнала, что двое мужчин, размахивающих мачете, гнались за человеком. Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали их перемещения, но о жертве, за которой предположительно британцы и устроили погоню, ничего не известно.

Судя по кадрам, агрессивный мужчина в оранжевой майке и черных шортах действительно держит мачете и бежит за кем-то, пытаясь его ударить. За ним следует его приятель, одетый в серый спортивный костюм. Они оба сильно возбуждены и, вероятно, выкрикивают угрозы в адрес пострадавшего.

Теперь полиция ищет неизвестных, попавших на камеру, установленную на одной из улиц города Уиган.

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