В Госдуме призвали создать по всей России трудовые лагеря для бездомных

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Газетой.Ru» назвал правильным предложение мэра Якутска создавать медвытрезвители и возвращать трудовые лагеря для бездомных. При этом Хамзаев призвал не путать концлагеря с трудовыми, так как благодаря последним люди будут лечиться и помогать своей семье.

«Идея правильная, этой социальной группой граждан нужно обязательно заниматься, чтобы не было определенной криминогенной динамики: преступности и еще каких-то действий. Что касается медвытрезвителей, поддерживаю, нужно обязательно. Тем более, в Якутске очень холодно зимой, люди замерзают в состоянии алкогольного опьянения. Надо этим обязательно заниматься не только там, но желательно во всех городах. Что касается трудовых лагерей для алко- и наркозависимых, такая международная практика есть. Она себя показывает нормально. Главное — все выработать качественно. Иногда пишут, что трудовой лагерь – значит концлагерь, но это же не об этом. Нельзя путать. Это [трудовой лагерь — Газета.Ru] социальный институт целый, человек должен лечиться, ему должны помогать. Он должен работать, зарабатывать, помогать своей семье. Все коротко и ясно», — сказал он.

По словам депутата, медвытрезвители и трудовые лагеря приемлемы как методы соцреабилитации, поэтому их нужно создавать во всех регионах России.

«Да, нужны во всей России. Это нормально с точки зрения глобальной социальной помощи. Как одна из ступеней соцреабилитации, это приемлемо», — сказал он.

24 июня мэр Якутска Евгений Григорьев во время пресс-конференции заявил, что считает лиц без определенного места жительства виновниками «развращения людей». По словам чиновника, бездомные наносят вред общественным местам вместо того, чтобы работать, а увеличение численности этой категории граждан происходит из-за «алкоголизации населения и массовой безработицы».

Ранее в одном из регионов России предложили вернуть в российские школы трудовое воспитание, используя опыт советской школы.