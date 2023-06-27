Россиянам назвали средства, которые лучше всего подойдут для уборки

Средства с нейтральной кислотностью лучше всего подойдут для мытья полов, а щелочные средства — для удаления жирных загрязнений. Об этом РИАМО рассказал врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сергей Быков.

По словам эксперта, при использовании моющих средств важно следовать инструкции, которая указана на упаковке. Аллерголог также назвал основные причины появления загрязнений и рассказал о том, как их предотвратить.

«Домашние животные несут много грязи на своей шерсти и лапах. Кроме того, они теряют много шерсти и перхоти, что требует соответствующего ухода, включая использования шампуней и бальзамов-ополаскивателей», — уточнил эксперт.

Быков также посоветовал держать окна закрытыми. Это, по его словам, позволит предотвратить проникновение пыльцы и других загрязнителей с улицы в квартиру.

«Используйте коврики и снимите обувь. Коврики снаружи входных дверей уменьшают количество пыли и грязи, попадающей в квартиру с обувью», — заключил специалист.

В конце апреля сообщалось, что в России вырос спрос на клининговые услуги, стоимость генеральной уборки в среднем обходится гражданам в 4,5 тыс. рублей. В процессе такой уборки исполнитель услуг пропылесосит, сделает влажную уборку и наведет порядок во всех комнатах.