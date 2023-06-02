Москвичам рассказали о погоде на пятницу

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, град и до +23°C ожидаются в Москве в пятницу, 2 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют 21… 23°C тепла. В ночь на субботу ожидается дождь, температура воздуха может опуститься до +7°C.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах +18…+23°C. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки +5°C.

Ветер южный, с переходом на северо-западный, 6-11 м/с. При грозе порывы ветра 15-20 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в связи порывами ветра и грозой в пятницу в Москве с 13:00 до 21:00, в Подмосковье — с 09:00 до 21:00.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что июнь начнется с холодной погоды в центре европейской части России.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие выходные в Москве ожидается похолодание. В субботу, 3 июня, прогнозируется до 15 градусов, а в воскресенье, 4 июня, ночью и утром — до 5 градусов. Она отметила, что погода в эти выходные больше подходит началу мая, а не июня.