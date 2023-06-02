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Врач назвала вредные продукты, которые на самом деле полезны

Врач Серебренникова: кофе считается вредным, но в небольших количествах полезен для сердца

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Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова рассказала, что существуют продукты, которые по разным соображениям считаются вредными, вместе с тем при разумном употреблении и отсутствии противопоказаний они не только не навредят, но и принесут пользу для организма. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, кофе при разумном потреблении повышает концентрацию, а также благоприятно влияет на иммунную систему.

Серебренникова подчеркнула, что творог также является полезным, но главное, не употреблять его слишком часто.

«Дело в том, что обезжиренные молочные продукты по вкусовым качествам уступают продуктам с высокой жирностью, поэтому производители стараются их подсластить, что приводит к скрытому увеличению простых углеводов в питании, лишним калориям и полноте», — рассказала эксперт.

Ранее диетолог Екатерина Пурахина заявила, что потребление вредной еды, которая из натуральной превращается в набор химических элементов, негативно влияет на организм и не несет никакой пользы.

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