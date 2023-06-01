Россиянам напомнили, что тополиный пух не является аллергеном

Риск аллергической реакции в сезон тополиного пуха связан с тем, что он может переносить на себе большую концентрацию аллергенов других цветущих трав. В то время как аллергия на сам пух — чрезвычайно редкое явление. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анастасия Браун, аллерголог-иммунолог ИНВИТРО-Урал.

По словам эксперта, симптомы, которые связаны с аллергической реакцией, возникшей при контакте с пухом, могут грозить только тем, кто уже знает, что у него есть аллергия, или тем, у кого в начальной стадии реакция на цветение злаковых трав. Бывает, что люди не аллергики реагируют на тополиный пух, но это связано с очень чувствительностью слизистой.

«Признаки и симптомы аллергических реакций верхних дыхательных путей всегда одинаковы и стандарты. То есть, это признаки ринита или ринито-конъюнктивита, когда вовлекаются не только слизистые носа и носоглотки, но и конъюнктивы: зуд глаз, ощущение сухости и песка в глазах, обильная заложенность носа или наоборот водянистость, чередующуюся с чиханием, в связи с насморком могут быть покраснения зоны вокруг мочек за счет постоянного раздражения кожи. Если это бронхиальная астма, то возникает удушье, кашель со свистящими хрипами или густой вязкой мокротой. Но это не всегда связано с аллергией на тополиный пух, так как она действительно очень редкое явление», — объяснила врач.

Помочь себе можно корректировкой жизнедеятельности, отметила аллерголог. Для людей, у которых есть чувствительность и реакция, и проявляются симптомы, есть рекомендации на период цветения: проводить как можно чаще влажную уборку в помещении, проветривать его после дождя или вечером – только если нет ветра, после возращения с улицы менять одежду и принимать душ, и, чтобы пыльца не попадала в помещение, ставить сетки на окна. При выходе на улицу использовать солнцезащитные очки и собирать длинные волосы, которые накапливают аллергены при ветре, и необходимо пользоваться барьерными методами: приобрести фильтры в аптеке или спреи, создающие пленку на слизистой, ими можно пользоваться в течение всего дня.

«И есть специальные воздухоочистители со специальными фильтрами для задержки пыльцы, которые необходимы в первую очередь в помещениях, где вы спите.

Также симптоматически пациенты могут принимать в период цветения антигистаминные препараты, которые помогают снимать симптомы проявления аллергии в моменте», — рассказала медик.

Симптоматика аллергии на пух и простуды похожа, особенно в начальные этапы, но есть принципиальные моменты, которые отличают аллергию и ОРВИ.

«Если это аллергия, то чаще всего будет беспокоить зуд, покраснения и чихание и в определенные сезоны. Например, дома человек себя чувствует хорошо, но на улице ему становится хуже – скорее всего, это аллергия. При ОРВИ и ОРЗ с преимущественно вирусной этимологией заражения этапность симптоматики будет другой: выраженная температура до 39 градусов, а заболевания носоглотки могут перейти в гнойные проявления к 3-5 дню», — подчеркнула иммунолог.

Ранее стало известно, что более 60% россиян ежегодно сталкиваются с аллергией.