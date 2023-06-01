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Американскую структуру ФБК* внесли в список нежелательных организаций

Минюст РФ добавил Anti-corruption Foundation** в перечень нежелательных организаций

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министерство юстиции России внесло Anti-corruption Foundation (организация включена Минюстом в список иноагентов) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, признанных нежелательными на территории РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, данная организация попала в этот список на основании решения первого заместителя генерального прокурора РФ от 22 мая 2023 года.

Anti-corruption Foundation — американская структура Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).

Ранее Минюст России включил Greenpeace в список нежелательных организаций. Как заявили в ведомстве, после изучения поступивших в прокуратуру материалов было установлено, что деятельность Greenpeace International (организация признана в РФ нежелательной) «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». В Генпрокуратуре добавили, что деятельность Greenpeace в России «сопровождается продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ».

*  включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России
**   организация включена Минюстом в список иноагентов
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