В Ульяновской области пекаря обвиняют в попытке поджога военкомата

В городе Инза Ульяновской области женщину-пекаря подозревают в попытке поджога военкомата. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, 1 июня 2023 года около 15:00 неизвестная женщина зашла в фойе военного комиссариата, расположенного на улице Революции. Она бросила на пол бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и убежала.

В здании находился сотрудник полиции, которому удалось быстро потушить возгорание с помощью огнетушителя. После этого полицейский выбежал на улицу, догнал злоумышленницу и задержал ее.

Поджигателем оказалась 52-летняя местная жительница, которая работает пекарем. В отношении женщины возбудили уголовное дело за попытку умышленного уничтожения имущества. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Женщина не может точно назвать мотивы совершения преступления, так как она постоянно меняет показания.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья задержан за попытку поджечь здание ФСБ.