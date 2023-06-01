В Белоруссии дедушку подозревают в многолетнем насилии над внучкой

Белорусская школьница призналась репетитору, что ее 10 лет насилует дедушка. Учительница помогла девочке рассказать обо всем родителям. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Александра Суходольского.

По данным следствия, во время занятия по биологии репетитор рассказывала школьнице о психологических травмах. Она заметила, что девочка изменилась в лице, поэтому спросила, нужна ли ей помощь. Школьница рассказала, что в течение 10 лет в ее отношении совершается сексуальное насилие. Репетитор попросила девочку сообщить об этом родителям. Кроме этого, женщина связалась с матерью ученицы и посоветовала поговорить с дочерью.

Родители, узнав о произошедшем, обратились в полицию. По словам школьницы, на протяжении 10 лет дедушка совершал в ее отношении действия сексуального характера. Сначала она думала, что он с ней так играет. Однако в подростковом возрасте девочка начала осознавать, что происходит. Она боялась рассказывать об этом, так как ей было стыдно и неприятно. Кроме этого, она не думала, что ей поверят.

Мать школьницы рассказала, что не замечала странностей в отношениях между дедушкой и внучкой. По ее словам, дочь никогда на него не жаловалась.

66-летний мужчина отрицает свою вину. В отношении подозреваемого будут проведены различные экспертизы, которые помогут установить, скрывает ли фигурант обстоятельства уголовного дела.

Ранее в Москве задержали мужчину, который девять лет насиловал двух дочерей и угрожал им.