Ученые залили в пустой муравейник цемент и обнаружили внутри целый «мегаполис», изучив получившийся слепок, пишет Independent.

Как рассказали участники проекта, они закачали в муравейник около 10 тонн цемента. После того, как раствор высох, они несколько недель копали вокруг него, чтобы посмотреть результат своей работы. Раскопки показали, что под землей был скрыт огромный мегаполис, построенный когда-то муравьями.

По подсчетам ученых, чтобы построить такую сеть, насекомым понадобилось вытеснить около 40 тонн грязи. Кроме того, каждый тоннель спроектирован таким образом, чтобы обеспечить тщательную вентиляцию и сократить время транспортировки.

«Все выглядит так, как будто это было спроектировано единым умом архитектора, но, конечно, это не так», — прокомментировали специалисты.

Недавно стало известно, что биологи нашли насекомых, которые научились использовать инструменты для охоты.