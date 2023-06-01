Губернатор сообщил о пострадавших при взрыве в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в столице региона взорвалось неизвестное устройство.

«В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства», — написал он.

Губернатор добавил, что, по предварительным данным, беспилотный летательный аппарат упал на проезжую часть.

По данным главы региона, в результате инцидента пострадали два человека. Одного мужчину медики доставляют в городскую больницу №2, у него подозревается сотрясение мозга. Еще один мужчина с ушибами отказался от госпитализации.

Также Гладков сообщил, что был поврежден автомобиль. На месте ведут работу оперативные службы и следственная группа.

Ранее о взрыве сообщали очевидцы. Известно, что место ЧП перекрыто.

Гладков сообщил 1 июня, что «противника на территории области не было и нет, идет массированный обстрел». По его словам, пострадали восемь человек. Сейчас власти вывозят жителей из Шебекинского района, пункт временного размещения в Белгороде уже принял первую группу семей.