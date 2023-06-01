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В Карелии сменили финское название ж/д станции на русское

В Карелии переименовали железнодорожную станцию Алуслампи в Черные камни

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РЖД

В Карелии изменили финское название железнодорожной станции Алуслампи на русское Черные Камни. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (АО «СЗППК»).

«АО «СЗППК» информирует о переименовании железнодорожного остановочного пункта Алуслампи Октябрьской железной дороги в остановочный пункт Черные камни. В ближайшее время будут завершены работы по внесению изменений в информационные сообщения для пассажиров и навигационную систему остановочного пункта», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы, проездные документы до остановочного пункта Алуслампи, купленные до переименования, будут действовать до конца срока без ограничений.

Ранее портал Gazeta.pl сообщал, что в Польше начали менять дорожные указатели с надписью «Калининград» после решения властей переименовать город в Крулевец (Królewiec).

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