Под Екатеринбургом открылась секция самбо для слушателей духовной семинарии

В Верхней Пышме открылась первая в России секция самбо для семинаристов. Информация об этом появилась сегодня на сайте партии «Единая Россия».

Направление «Самбо в ВУЗы» партийного проекта «Za самбо» занимается привлечением студентов высших учебных заведение к занятиям по самбо. Сообщается, что в Свердловской области к 24 мая к движению присоединились четыре вуза, и Екатеринбургская духовная семинария вступила в него после УГГУ, РГППУ, УрГУПС и Технического университета УГМК.

По словам регионального координатора проекта Алексея Свалова, идея обучения студентов самбо возникла «как ответ на внешние вызовы». Эту инициативу также поддержал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Ребята, которые сегодня здесь тренируются – это будущие священники, которые внутренне должны быть очень сильными людьми. Занятия, которые сейчас проходят, формируют и закаляют характер, они учат побеждать и правильно проигрывать, учат уважать окружающих и человека, который перед ними. Я думаю, что эти черты характера будут помогать ребятам в будущем служении», — считает священнослужитель.

Заниматься самбо в только что открывшейся секции будут 20 семинаристов. Отмечается, что этот спорт был связан с православием с момента появления, так как родоначальник самбо Василий Ощепков сам обучался в семинарии в Киото и занимался развитием единоборства по благословению своего духовного наставника.

На днях в МИД обвинили Киев в расколе украинского общества через церковь. Как заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, «верхом безумия, цинизма и вакханалии» стало решение, принятое 24 мая участниками заседания Архиерейского собора раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) о переходе на новоюлианский календарь.