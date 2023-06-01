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Американский телеканал выдал кадры обрушения дома в США за атаку дронов на Москву

Американский телеканал Newsmax выдал кадры обрушения дома в США за атаку дронами Москвы

Американский телеканал Newsmax показал в эфире кадры частичного обрушенного дома в Соединенных Штатов в сюжете о последствиях атаки дронов на Москву 30 мая. Об этом пишет Mediamatters.

«Этим утром перед рассветом на Москву — город с 21 миллионом жителей — была совершена атака. Дроны врезались в несколько зданий», — сказала ведущая Грета ван Састерен во время выпуска новостей.

При этом демонстрировались кадры с обрушением части дома в городе Девенпорт штата Айова, которое произошло 28 мая.

Утром 30 мая экстренные службы столицы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве. 1 июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что многоквартирные дома, в которые попали беспилотники, были дополнительно обследованы на предмет возможных скрытых повреждений. Об этом Собянин написал в своем Telegram-канале.

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