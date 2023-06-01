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Стало известно об обстановке на борту рейса Сочи-Челябинск, во время которого умерла женщина

Пассажирка сообщила, что стюардессы говорили о заболевании женщины, которая умерла во время рейса Сочи-Челябинск

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Global Look Press

Пассажирка рейса Сочи-Челябинск, где на борту скончалась женщина, Светлана рассказала «Газете.Ru», что все находящиеся в самолете, в том числе бортпроводники, были напуганы ситуацией. Светлана отметила, что одна из пассажирок пыталась оказать женщину первую помощь.

«Сначала все не поняли, что произошло, потом уже стало понятно, что женщине плохо. Позвали медпомощь. На борту была женщина, которая пыталась оказать первую помощь, я так поняла, она врач. Стюардессы выдали перчатки этой женщине, что там происходило, я не видела. Но стюардессы были явно напуганы, принесли тонометр, кислородную маску. Да и все пассажиры тоже напугались. Через один ряд от нас женщина сильно плакала. Причина смерти неизвестна, но я четко слышала разговор стюардессы с одним из сопровождающих женщину: вам категорически нельзя было лететь с таким заболеванием. Какое заболевание, я так и не поняла», — рассказала она.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, женщине, скончавшейся во время рейса U6 619 по маршруту Сочи – Челябинск авиакомпании «Уральские авиалинии», было 45 лет. В ведомстве добавили, что «организована проверка исполнения законодательства при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании».

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