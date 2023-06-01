Филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Красногорске

В Красногорске 31 мая открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба администрации Подмосковья.

В филиале прошли подготовку 41 социальный координатор, которые будут адресно сопровождать ветеранов специальной военной операции и семьи погибших бойцов.

«Как сказал наш президент, главная задача фонда - это работать, по принципу «одного окна». Нет никакой проблемы, которую мы не можем решить здесь. Соответственно бойцы, которые возвращаются с СВО могут получить любую услугу начиная от установления инвалидности, заканчивая трудоустройством и восстановлением потерянных документов», – отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В числе задач филиала фонда — содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Также фонд будет заниматься вовлечением ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан.

«Перед нами стоит задача, которая ранее не решалась в нашей стране системно. Поэтому мы вместе с вами подготовили инфраструктуру для работы в каждом регионе России и сформировали неравнодушную команду, которая следует нашим главным ценностям — справедливость, забота, уважение», — отметила председатель фонда Анна Цивилева.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье возглавила Ольга Ермакова.

«Нашей главной целью является помощь ветеранам и семьям погибших бойцов. При визите в фонд мы окружим их теплотой и заботой. Будем сопровождать адресно. Для этого за каждым посетителем мы закрепим социального координатора. Здесь нет равнодушных людей и к каждому посетителю найдут индивидуальный подход. «Своих не бросаем» – наш главный принцип», — сказала Ермакова.

В рамках открытия филиала состоялись презентация функционала филиала, чаепитие и беседа с ветеранами СВО и членами семей погибших бойцов.