Хуснуллин проверил ход восстановления объектов в ЛНР

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Луганскую народную республику и проверил, как проходит восстановление региона, сообщил он в своем Telegram-канале.

«Первой точкой стало КПП «Гуково». Его по поручению президента расширяют и приводят в порядок. Проконтролировал, как идет ремонт и строительство подъездных дорог – как со стороны ЛНР, так и со стороны Ростовской области. Могу сказать, что темп хороший и к 1 июля основные работы будут выполнены», — написал он.

Также Хуснуллин вместе с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым осмотрел ряд объектов в Краснодоне.

«Местные жители видят позитивные изменения и пользуются тем, что уже восстановлено. В Краснодонской детско-юношеской спортивной школе наконец-то заработал бассейн, который не могли запустить с 2012 года. Активно идут работы и в двух корпусах городской многопрофильной больницы – для детей и для взрослых», — добавил он.

По словам зампредседателя правительства, каждый из четырех новых регионов имеет большой потенциал.

«Поддержка и развитие экономики, в том числе аграрного сектора и промышленных предприятий – один из разделов программы социально-экономического развития Луганской народной республики. Про высокие цены в новых регионах говорят много. Прошелся по рядам и ответственно заявляю: ассортимент продовольствия, мяса и овощей – широкий. Да и цены на уровне средних по России, но есть и перекосы», — заключил он.