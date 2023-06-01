Житель Сургута забрал сына на выходные и тут же убил его мать кухонным ножом

В Сургуте мужчину признали виновным в убийстве своей жены кухонным ножом. Как сообщила накануне пресс-служба региональной прокуратуры, женщина встретилась с мужем, чтобы передать ему их общего ребенка.

Преступление, как установил суд, было совершено 40-летним жителем Сургута 12 ноября 2022 года. В тот день мужчина назначил жертве встречу, намереваясь ее убить, так как явился на нее с кухонным ножом. Перед этим он заявил, что хочет побыть с сыном на выходных наедине. Женщина согласилась и отдала ребенка его отцу. Однако как только россиянин посадил мальчика в свой автомобиль, он выхватил приготовленный нож, догнал удаляющуюся супругу и трижды ударил ее в спину клинком.

По имеющимся данным, за три дня до убийства он приходил на работу к потерпевшей, где избил ее и угрожал расправой из-за ревности.

Пострадавшая скончалась в машине «скорой» от полученных ранений. Виновник ее смерти был приговорен судом к 10 годам лишения свободы за угрозу убийством и убийство. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

На днях стало известно, что житель Истры едва не убил жену, попытался совершить суицид и напал на полицейского.