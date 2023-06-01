Россиян предупредили об опасности съемки беспилотников

Военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов рассказал, какую опасность скрывает фотографирование систем противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотников. Свои доводы он привел в разговоре с «МК».

Юрий Кнутов напомнил, что запуск дронов в настоящее время запрещен над некоторыми городами РФ, включая Москву.

Так, к примеру, в столице, летящий беспилотник с учетом запрета подразумевает, что «он либо принадлежит нарушителю, либо противнику».

Кнутов предупредил, что даже малый БПЛА может атаковать человека, который его фотографирует или снимает на видео.

«Если вы замечаете в небе беспилотник, то лучше не рисковать, а как можно оперативнее сообщить в силовые структуры, МВД, МЧС, о том, что вы увидели, когда и где», — дал совет эксперт.

Съемка пусковых установок, из которых ведется огонь по дронам и ракетам, также небезопасна. Опасность заключается в том, что вычислить их расположение очень легко.

Кнутов отметил, существуют специальные программы, которые по кадрам за 30 секунд выдадут координаты позиции и точное время съемки. То есть противник может получить всю необходимую информацию о позиции российской системы ПВО и нанести удар по ней. «Давать врагу подсказки не стоит», — подытожил эксперт.

Ранее в Госдуме призвали не вводить запрет на съемку летящих дронов.