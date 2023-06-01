Спасение теленка из горной реки в Дагестане попало на видео

В Дагестане после обильных ливней поднялся уровень в горной реке Сулак в Старом Зубутли. Местные жители на лодке заметили в воде плавающего теленка.

Люди выловили отбившегося от стада теленка и обогрели у камина. У животного после плавания в ледяной воде начался насморк, но сообщается, что с ним все в порядке. Кадры спасения опубликовал Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что ученые создали устойчивого к вирусам теленка с помощью генной инженерии. Редактирование генома позволило получить телят, устойчивых к вирусной диарее крупного рогатого скота (BVDV). Исследователи использовали систему редактирования генома CRISPR/Cas9, чтобы заменить шесть аминокислот в бычьем рецепторе CD46 у одного теленка.

Также сообщалось о наводнениях в Кабардино-Балкарии. Дожди полили три дня назад. В результате ливня в Черекском районе оказались повреждены дороги и газопровод. Жители рассказали, что вышедшая из берегов река смыла часть построек.

Обвал произошел на объездной дороге в селении Хасанья. Затопило зону отдыха в селении Белая речка.