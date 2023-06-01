Названы возможные опасные последствия переедания фруктов

Случаи переедания фруктов часто случаются в летний сезон. Среди основных последствий — аллергические реакции и нарушения работы ЖКТ. Об этом «Газете.Ru» рассказала Марина Константинова, врач-терапевт ИНВИТРО-Урал.

По словам эксперта, во фруктах содержится большое количество витаминов, микроэлементов и клетчатки, но важно помнить, что также они содержат фруктозу.

«Поэтому женщинам рекомендуется съедать 150-200 граммов фруктов за один раз, а мужчинам – 200-250 граммов, но не более, так как значительное единовременное употребление фруктов нагружает печень. Здесь можно применить и «правило ладони»: порция фруктов должна соответствовать размеру ладони, а количество таких порций не должно превышать 3-4 в день», — объяснила врач.

Терапевт отметила, что, например, одно яблоко – это полезный вкусный перекус, а полкило – вздутие живота, диарея, и возможные тошнота и рвота. Цитрусовые же могут стать причиной сильной аллергической реакции, появляющейся покраснением и зудом кожи, отеком слизистых, слезотечением и насморком.

«А употребление большого количества кислых фруктов, например, граната или лимона могут спровоцировать раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта и вызвать боль в животе, изжогу, а при наличии хронических заболеваний, таких как гастрит и язвенная болезнь желудка, спровоцировать их обострение. Переедание сладких фруктов – банана, хурмы, винограда или черешни приводит к повышению уровня сахара в крови и может быть причиной увеличения массы тела», — предупредила медик.

При употреблении большого количества фруктов могут появиться симптомы переедания и аллергической реакции. Отравление же может возникнуть при употреблении в пищу фруктов, обработанных определенными добавками (гормоны роста, нитраты, пестициды и дифенил) или испорченными фруктами.

«В этом случае симптомы отравления будут зависеть от количества съеденного: чем больше съели – тем тяжелее клинические симптомы. Отравление также могут вызвать неспелые фрукты. Симптомы отравления могут появиться уже через два часа после употребления фруктов в пищу. Если после съеденных фруктов у вас появились такие симптомы, как тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела, боль в животе, общая слабость, головокружение – необходимо обратиться к врачу», — рекомендовала она.

Воздержаться от злоупотребления фруктами особенно рекомендуется при наличии сахарного диабета, заболеваниях ЖКТ, отеков (лучше не употреблять арбузы и дыни), людям с аллергией, а пациентам с болезнями почек и сердца стоит ограничить фрукты с высоким содержанием калия (бананы, курага).

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