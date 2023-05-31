Эксперт объяснил, почему серийные маньяки не могут перестать убивать

У серийных убийц существует несколько стадий, которые они проходят в процессии обдумывания и совершения своего преступления. Об этом рассказал профессор МГУ, доктор юридических наук Лев Бертовский, слова которого приводит портал «Страсти».

По словам эксперта, первая стадия — это фантазии. При этом, как отметил Бертовский, чаще всего действительность оказывается «бледнее» фантазии убийцы.

«Дальше начинается стадия поисков. Он ищет. Потом захват жертвы. Он захватывает жертву. Следом перемещает в то место, где может реализовать и воплотить свои планы. Потом убийство. И когда все это свершается, у него наступает стадия охлаждения», — уверен специалист.

В фазе охлаждения преступник испытывает тяжелые переживания. Например, пытается прекратить совершать свои поступки через общение с полицейскими, или куда-нибудь уезжает. После этого, так или иначе, серийный убийцы вновь входит в стадию фантазии.

«Здесь нужно говорить о несоответствии получаемого результата фантазии. Это как раз проблема серийщиков. Но они никогда не останавливаются», — предупредил Бертовский.

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