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В Свердловской области обнаружили тело пропавшего мужчины

В Свердловской области нашли мертвым пропавшего многодетного отца

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Фото предоставлено Галиной Шишкиной для «Глобуса»

В реке Каква обнаружили тело жителя Серова, который пропал несколько дней назад. Об этом сообщает Глобус.

По данным издания, 27 мая 2023 года Александр Шишкин ушел отдохнуть на речку вместе с друзьями. Больше его никто не видел. По словам жены, когда муж не вернулся домой, она опубликовала в социальных сетях информацию о его пропаже. Через несколько дней в одной из групп супруга пропавшего увидела сообщение о нахождении тела мужчины с похожими приметами.

30 мая 2023 года женщина приехала на опознание в морг, подтвердив, что погибший является ее мужем.

Уточняется, что у мужчины осталось двое детей пяти и двух лет, а также шестимесячный младенец. Женщина пока что не рассказала им о смерти отца.

Ранее в Таиланде нашли мертвым российского туриста, который упал с балкона.

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