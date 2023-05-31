Икону Божьей Матери, украденную из столичного храма, нашли

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили икону Божьей Матери, которая была украдена из московского храма Иоанна Богослова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, ректора Российского православного университета Александра Щипкова.

По данным агентства, полицейским удалось найти икону 31 мая 2023 года. В ближайшее время она будет передана владельцам.

30 мая 2023 года три женщины пришли в храм, расположенный на Новой площади. Судя по кадрам, снятым камерой видеонаблюдения, одна из них разговаривала с сотрудницей церкви, а две другие взяли икону и вынесли ее.

Уточняется, что одна из подозреваемых в Мариуполе выдавала себя за «сестру милосердия» и обманывала людей. Кроме этого, ее подозревают в кражах в храмах.

Ранее в Астрахани 19-летний юноша сжег икону около торгового центра.