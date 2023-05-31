В Москве увеличат штраф безбилетникам

Московская городская дума поддержала законопроект, в соответствии с которым штраф за безбилетный проезд предлагается увеличить с 1 до 2 тысяч рублей, а за проезд по чужой льготной карте — с 2,5 до 4 тысяч. Об этом говорится на сайте парламента.

«Законопроектом предлагается признать утратившей силу статью 10.2 КоАП Москвы, которой установлена административная ответственность водителя или иного лица, ответственного за выдачу и невыдачу проездных билетов оплатившим проезд пассажирам наземного городского транспорта общего пользования, автобусов пригородного сообщения, маршрутных микроавтобусов, а также внести корреспондирующие изменения в статьи 16.3 и 16.5 КоАП Москвы», — приводит пресс-служба парламента слова заместителя председателя Московской городской Думы Степана Орлова.

Ранее сообщалось, что пассажиру столичного транспорта выписали 36 штрафов за безбилетный проезд.