Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве увеличат штраф безбилетникам

Мосгордума поддержала увеличение штрафа за безбилетный проезд до 2 тысяч рублей

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Московская городская дума поддержала законопроект, в соответствии с которым штраф за безбилетный проезд предлагается увеличить с 1 до 2 тысяч рублей, а за проезд по чужой льготной карте — с 2,5 до 4 тысяч. Об этом говорится на сайте парламента.

«Законопроектом предлагается признать утратившей силу статью 10.2 КоАП Москвы, которой установлена административная ответственность водителя или иного лица, ответственного за выдачу и невыдачу проездных билетов оплатившим проезд пассажирам наземного городского транспорта общего пользования, автобусов пригородного сообщения, маршрутных микроавтобусов, а также внести корреспондирующие изменения в статьи 16.3 и 16.5 КоАП Москвы», — приводит пресс-служба парламента слова заместителя председателя Московской городской Думы Степана Орлова.

Ранее сообщалось, что пассажиру столичного транспорта выписали 36 штрафов за безбилетный проезд.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях