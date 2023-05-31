В Мытищах выбросили собаку из окна 15-го этажа

Telegram-канал Mash сообщает, что французский бульдог скончался после падения с высоты 15-этажа в доме номер 228 ЖК «Цветочный город» в Мытищах.

По словам соседей, животное выкинула из окна неблагополучная пара, воспитывающая двоих детей. Сообщается, что до этого у пары видели кане-корсо, который в один момент внезапно пропал.

Свидетели происшествия написали заявление в полицию, после чего правоохранители прибыли в квартиру на проверку. Тело животного увезли в морг для установления точной причины в смерти.

Ранее сообщалось, что петербурженка попросила разрешения погладить собаку и до смерти забила ее на глазах у детей.

Суд признал женщину виновной в жестоком обращении с животным и убийстве из хулиганских побуждений, совершенном на глазах у ребенка. Ее осудили и приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Ее также обязали выплатить хозяину погибшей собаке 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.