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В Омской области 18-летнюю девушку подозревают в совращении племянников

Shot: 18-летняя девушка совратила 14-летнего племянника и домогалась 7-летней племянницы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В селе Усть-Ишим Омской области 18-летнюю девушку подозревают в совращении племянника-подростка и домогательствах по отношению к малолетней племяннице. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, в июле 2021 года 14-летний подросток пришел в дом к своей 18-летней тете, когда там не было взрослых. Там они занялись сексом. Как утверждают подростки, все проходило по обоюдному согласию.

Через месяц девушка пригласила к себе в гости семилетнюю племянницу. По версии следствия, в доме она совершила в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Родители детей случайно узнали от них о произошедшем. Они сразу сообщили об этом в полицию. В отношении тети возбуждено два уголовных дела по статьям «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Подозреваемой грозит до 24 лет лишения свободы. Сейчас она находится под домашним арестом.

Уточняется, что 14-летний подросток растет в полной семье, а семилетняя девочка живет только с папой.

Ранее в Якутии на 13,5 лет осудили педофила, надругавшегося над 10-летним мальчиком рядом со спящим отцом.

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