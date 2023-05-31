В Москве трех женщин подозревают в краже чудотворной иконы Божьей Матери, которая была привезена с Донбасса. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, 30 мая 2023 года три женщины пришли в храм, расположенный на Новой площади. Судя по кадрам, снятым камерой видеонаблюдения, одна из них разговаривала с сотрудницей церкви, а две другие взяли икону и вынесли ее.

Уточняется, что одна из подозреваемых в Мариуполе выдавала себя за «сестру милосердия» и обманывала людей. Кроме этого, ее подозревают в кражах в храмах.

Образ Богоматери был написан в 2011 году. Икона хранилась в храме города Харцызск. 9 мая 2023 года изображение замироточило, поэтому священнослужители решили на время отправить икону в Москву.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области осудят 49-летнего жителя Красногорска, который убил семейную пару ради дорогой антикварной иконы.