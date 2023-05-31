Янушевич: медицина в России остается на хорошем уровне

Процент частной медицины в России достаточно высок, но он не связан с тем, что государство не финансирует стоматологию, заявил газете «Коммерсантъ» ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава Олег Янушевич.

«К сожалению, процент частной медицины достаточно высок, но он связан не с тем, что государство не финансирует стоматологию. Тем не менее многие стоматологи, получив базовое образование за счет государственных средств, выбирают частную практику. В системе ОМС сложнее, и пациенты не всегда готовы доплачивать за какие-то дополнительные услуги, зачастую крайне необходимые. Поэтому часть выпускников целенаправленно идут в частную медицину, и остановить этот процесс невозможно ни государству, ни профессиональному сообществу», — рассказал Янушевич.

По его словам, в России за последние годы сильно обновился парк медицинского оборудования.

«За последние годы был достаточно серьезно обновлен парк медицинского оборудования, в том числе стоматологического, поэтому в этом плане я сегодня проблем вообще не вижу. Плюс, если мы говорим о стоматологическом оборудовании, все фирмы, которые работали со странами, решившими применить к нам санкции, продолжают поставлять продукцию все тех же известных производителей», — отметил ректор.

Янушевич добавил, что в медицинских университетах России стараются готовить не дантистов, а врачей-стоматологов.

«В разные периоды мы немного уступали в практической подготовке, но сейчас все больше и больше уделяем внимания тому, чтобы студенты и ординаторы максимально много работали с пациентами. Сложность состоит в том, что пациенты хотят идти к первоклассным специалистам в частные клиники, при этом иногда не зная, что там они также могут попасть на лечение к ординаторам», — заявил он.

Янушевич подчеркнул, что в России хорошо отлажена система непрерывного медицинского образования.

«Все врачи независимо от места работы для продолжения профессиональной деятельности обязаны проходить реаккредитацию и получать сертификат. Поэтому бояться, что к нам не поедут лечиться из-за рубежа, не приходится: уровень наших специалистов по-прежнему остается достаточно высоким», — заключил он.