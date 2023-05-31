Британке, выбросившей чихуахуа бойфренда из окна, грозит тюремный срок

Британке, выбросившей чихуахуа бойфренда из окна третьего этажа, грозит тюремный срок, пишет Daily Mail.

Сообщается, что 33-летняя Кейли Сми поссорилась вечером со своим бойфрендом. Со слов соседей, из квартиры пары доносились крики и прочий шум. В момент выяснений отношений британка схватила собаку мужчины и выкинула ее в окно.

«Можешь взять эту чертову собаку с собой», — прокричала она.

В результате падения с третьего этажа чихуахуа получила смертельные травмы. Кейли была арестована по обвинению в жестком обращении с животными. Сначала она отрицала обвинение, но перед началом судебного разбирательства изменила свою позицию.

На время следствия британка была отпущена под залог. Решение суда будет вынесено 10 июля.

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