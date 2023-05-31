Эксперт рассказала, как не обижаться на критику

Для некоторых людей критика имеет разрушительное воздействие. Чтобы этого избежать, необходимо понять значимость слов критикующего вас человека и проявлять снисхождение в случае, если оппонент выплескивает злость. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям Седа Каспарова.

«Резкие слова могут напугать и заставят уйти с намеченного пути. Безусловно, любой из нас всегда хотел бы слышать только приятные и хвалебные отзывы. Однако в жизни все бывает совершенно иначе. Любые наши действия могут сопровождаться негативными комментариями окружающих. Но есть несколько действенных способов, которые помогут научиться правильно воспринимать критику», — пояснила Каспарова.

Эксперт отметила, что если вы получили негативную обратную связь, необходимо спросить себя, нужно ли прислушиваться к словам этого человека. Действительно ли он компетентен в данном вопросе, чтобы высказывать свое мнение.

«Если человек не является экспертом в этой области и просто хочет вылить на вас свой негатив, то не нужно воспринимать его слова близко к сердцу. А если собеседник хочет своим мнением помочь вам, то необходимо задать дополнительные вопросы и выстроить с ним диалог», — рекомендовала она.

Кроме того, не нужно стараться доказать обратное. Если человек вылил на вас свое негативное мнение, проявите снисхождение. Разговаривайте с ним доброжелательно и не пытайтесь переубедить. Нужно понять, что всегда найдутся люди, которые будут недовольны вашей работой или не одобрят ваши поступки, подчеркнула эксперт.

Специалист заметила, что не менее важно работать над самооценкой. Это поможет спокойно реагировать на критические замечания окружающих и фильтровать негативные отзывы.

«Синдром самозванца значительно усложняет нашу жизнь. Такие люди часто становятся жертвами из-за своей неуверенности. А окружающие позволяют себе беспочвенно их критиковать. Нужно научиться ценить себя и свои достижения, стать самоценностью. Тогда критика не сможет сломить вас и сбить с намеченного пути», — сказала Каспарова.

Она заверила, что в большинстве случаев окружающие критикуют наши слова или поступки, а не лично нас. Нужно понимать, что негативные отзывы могут стать точкой роста в профессиональном или личностном плане.

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