Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области подготовят пункты размещения для жителей Белгородской области

Воронежский губернатор Гусев поручил своим сотрудникам подготовить ПВР для жителей Белгородской области

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что власти области подготовят пункты временного размещения (ПВР) для жителей приграничных Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он поручил своим сотрудникам оперативно готовить пункты временного размещения, если «такой запрос у белгородцев появится».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с обстрелами Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) тревожной.

При этом представитель Кремля отметил, что Москва до сих пор не услышала ни слова осуждения от западных стран украинских ударов по гражданским объектам в Белгородской области.

Также Дмитрий Песков заявил, что по вопросу атаки дронов на Москву и Московскую область нужно ориентироваться на данные Министерства обороны России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях