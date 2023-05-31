В Воронежской области подготовят пункты размещения для жителей Белгородской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что власти области подготовят пункты временного размещения (ПВР) для жителей приграничных Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он поручил своим сотрудникам оперативно готовить пункты временного размещения, если «такой запрос у белгородцев появится».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с обстрелами Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) тревожной.

При этом представитель Кремля отметил, что Москва до сих пор не услышала ни слова осуждения от западных стран украинских ударов по гражданским объектам в Белгородской области.

Также Дмитрий Песков заявил, что по вопросу атаки дронов на Москву и Московскую область нужно ориентироваться на данные Министерства обороны России.