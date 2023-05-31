Жительница Кемеровской области рассказала, что на нее упал баннер с фасада торгового центра

На жительницу Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области упала часть баннера, сорванная с торгового центра ветром. Как рассказала «Газете.Ru» сама пострадавшая Анастасия, она прикрыла собой племянницу, на которую летела конструкция, в результате чего ей диагностировали сильный ушиб головы и руки. Женщина отметила, что написала заявление в полицию.

«Вчера в момент, когда мы шли вдоль этого ТЦ, чтобы зайти за козырек и укрыться от ливня, был сильный порыв ветра, и часть этой конструкции вверху оторвалась и полетела прямо на мою племянницу. Я успела прикрыть ее рукой, мне ударило по руке и по голове. Мы съездили в травму, все зафиксировали. Слава богу, что обошлось и это всего лишь такой хороший ушиб мягких тканей головы и руки. Потом мы написали заявление, поехали на место происшествия — этот баннер там так и лежал, никто его не убирал. На следующий день в полиции нам сказали, что скорее всего будет отказ, потому что не видят состава преступления. У ребенка психологическая травма и испуг. Она у нас ночью истерила, не спала. И в трех сантиметрах от годовалого еще ребенка это все пролетело», — сказала она.

Анастасия подчеркнула, что на следующий день после инцидента ходила в торговый центр, однако администраторы не извинились перед ней и доказывали, что «они не виноваты».

«Мы заходили в ТЦ, где женщина-администратор сказала: «А я что сделаю? Это ветер, надо было вам зайти, подождать». Извинений не было. Они просто стояли и пытались снять с себя какую-либо ответственность, доказать нам, что они здесь ни при чем, они не виноваты, и баннер этот висит давно. Но они должны обслуживать это здание и должны были уже его (баннер) демонтировать, ибо он уже падал, потому что там не все секции присутствуют. И с другой стороны уже тоже надорвано, то есть если будет ветер с другой стороны дуть, может все обрушиться», — добавила она.

Анастасия уточнила, что после звонка из администрации города, куда она обратилась, сотрудники ТЦ согласились «решить все мирно». При этом, по словам женщины, когда она снова пришла туда, чтобы обсудить ситуацию, сын собственницы здания начал вести себя «по-хамски» и «издеваться».

«Мы пошли в администрацию города, которая позвонила в ТЦ. И тут уже они попытались с нами обсудить и решить все мирно. Мы вышли из администрации, обсудили и решили, что, может быть, мы не будем идти в суд, просто мирно решим это все. Мы пошли обратно к ним в ТЦ. Нас встретил сын собственницы, который очень по-хамски с нами разговаривал, издевался, в лицо смеялся. Говорил, откуда мы такую сумму взяли, хотя мы разговаривали с юристами, которые сказали, что не меньше 50-100 тыс. можно смело просить за моральную компенсацию. Он очень себя вел вызывающие. И тут уже, понятное дело, что переговорами не закончится и так просто они не отделаются, потому что так нельзя себя вести. Они даже прощения не попросили, там просто стена непонимания, что происходит. И если бы не хамили, то, естественно, мы бы мирно разошлись, но люди не хотят мирно», — отметила женщина.

Накануне на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону обрушились трибуны, в результате чего погибла женщина.