Эксперт раскрыл, сколько россиян страдает от болезней, вызванных курением

Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что более 10 млн россиян страдают от болезней, вызванных курением. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

Он добавил, что более 30 тыс. женщин ежегодно умирают от пассивного курения.

По словам Демина, количество курящих в мире растет. По его мнению, практически 90% новых курильщиков становятся зависимыми к 25 годам.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что курение негативно влияет на память и работоспособность, а в больших дозах может привести к параличу нервной системы.

По информации ведомства, 31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака.

Отмечается, что никотин оказывает влияние на все системы организма. Он действует как нейротоксин, вызывает возбуждение нервной системы, угнетает дыхание, повышает кровяное давление, а в больших дозах может даже привести к параличу нервной системы.