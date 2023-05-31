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WSJ: к побегу Усса из Италии причастна преступная группировка из Сербии

WSJ: сын экс-губернатора Усса сбежал из Италии с помощью сербской преступной группировки

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МВД РФ

Сыну бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса якобы помогла сбежать из-под домашнего ареста в Италии сербская преступная группировка. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Источники американского издания сообщили о том, что Артем Усс не менее одного раза менял автомобили и проехал скрытно в несколько стран по пути в Сербию, откуда вылетел в Москву.

Отмечается, что сотрудники российских спецслужб не участвовали в побеге из-за высокого риска оказаться под наблюдением.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что считают историю с побегом сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса из-под домашнего ареста «грубым нарушением» суверенитета Италии Россией. Разведка США признала, что не имеет доказательств причастности спецслужб России к побегу бизнесмена Артема Усса.

Артем Усс в октябре 2022 года был заочно арестован в РФ по подозрению в отмывании денежных средств, в США ему грозило пожизненное заключение, его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс был задержан в аэропорту Милана при попытке вылететь в Турцию, итальянский суд принял решение об его экстрадиции в США, однако ему удалось сбежать из-под домашнего ареста. 4 апреля Усс объявил, что находится в России. Его адвокат сообщал, что он добровольно явился к следователю в Москве.

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