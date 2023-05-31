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Глава NASA Нельсон допустил, что человек может достичь Марса в 2040 году

Люди могли бы достичь Марса в 2040 году. Такое мнение высказал глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. Так он ответил на вопрос о самом раннем сроке для достижения Красной планеты.

«В 2040 году, осталось всего 17 лет. Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше», — цитирует Нельсона Life.ru.

Чтобы добраться до Марса, человеку нужно семь-восемь лет, затем подождать там ещё пару лет, пока расположение планет не позволит вернуться. Обратное путешествие займёт от шести до восьми месяцев, озвучил расчёты Нельсон. Он добавил, что для сохранения жизни людям, отправляющимся на Красную планету, предстоит ещё многое разработать.

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