Еще в одном российском регионе упал беспилотник

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края упал беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, повреждений также не зафиксировано.

Сообщается, что неустановленный дрон упал на территории завода около 4 утра.

«В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. Угрозы жизни населения нет. Пострадавших нет. Ущерб имуществу не причинен», — уточнили в штабе.

Утверждается, что в 09:20 упавший беспилотник в целях безопасности уничтожили взрывотехники.

Ранее сообщалось, что украинские войска в течение двух часов атаковали Климовский район Брянской области. Telegram-канал Shot утверждал, что Вооруженные силы Украины использовали взрывчатку и дроны-камикадзе.

Также сообщалось, что беспилотный летательный аппарат упал в садовом товариществе под Старым Осколом в Белгородской области.