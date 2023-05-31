Еще в одном российском регионе упал беспилотник

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края упал беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, повреждений также не зафиксировано.
Сообщается, что неустановленный дрон упал на территории завода около 4 утра.
«В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. Угрозы жизни населения нет. Пострадавших нет. Ущерб имуществу не причинен», — уточнили в штабе.
Утверждается, что в 09:20 упавший беспилотник в целях безопасности уничтожили взрывотехники.
Ранее сообщалось, что украинские войска в течение двух часов атаковали Климовский район Брянской области. Telegram-канал Shot утверждал, что Вооруженные силы Украины использовали взрывчатку и дроны-камикадзе.
Также сообщалось, что беспилотный летательный аппарат упал в садовом товариществе под Старым Осколом в Белгородской области.