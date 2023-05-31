Россиянам рассказали, куда деть кота, если нет возможности взять его с собой в отпуск

Оставляя животное дома во время отпуска, необходимо создать ему комфортные условия: подготовить еду, вещи и обработать от паразитов. Об этом «Газете.Ru» рассказал Иван Пушилин, руководитель группы ветеринарных врачей ГК «Астрафарм».

По словам эксперта, не стоит ругать себя в том случае, если нет возможности взять в отпуск питомца с собой, поскольку многие гостиницы и перевозчики не готовы принимать животных. Наиболее комфортных для животного будет вариант «приходящей няни», когда животное останется в привычной обстановке.

«Хорошо, если это будут друзья или близкие, которые уже знакомы с питомцем и расположением всех необходимых ему вещей. Но если такой возможности нет, можно воспользоваться услугами «котоняни» — это специалисты или целые сервисы, которые в согласованные даты будут навещать вашего любимца. Для большего спокойствия хозяев, в квартире устанавливаются камеры, по которым в режиме реального времени можно понаблюдать как идут дела у вашего домоседа, а «котоняня» ежедневно присылает отчет с фото или видео о самочувствии питомца», — рассказал ветеринар.

Оставляя животное на попечение третьих лиц важно показать будущей сиделке, где лежит корм и наполнитель, как часто можно давать еду, чем питомец любит играть или его нужно выгуливать на балконе. Отдельно необходимо прописать график приема лекарств или препаратов.

«Еще один вариант – отправить кота в «отель». Как и у людей, гостиницы для котов бывают на разный вкус и кошелек: тут могут предложить услуги грумера, СПА процедуры, регулярный осмотр ветеринарным врачом, прямые трансляции с хозяевами и т.д. Но даже в самом простом «отеле» кот точно будет накормлен и окружен заботой. Проконтролировать качество ухода можно так же по камерам с помощью телефона», — отметил эксперт.

Нужно понимать, подчеркнул ветеринарный врач, что независимо от уровня комфорта выбранного «отеля», первое время питомцу нужно будет привыкнуть к новым людям, животным и окружению. Чтобы адаптация прошла наиболее спокойно, можно воспользоваться экспресс успокоином.

Независимо от того, останется ли ваш любимец дома или переедет в «отель», необходимо позаботиться о многих вещах, чтобы животное пережило разлуку наиболее комфортно: сделать прививки и обработать от гельминтов, оставить запасы с кормом, подготовить привычные вещи, собрать аптечку.

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