Транспортное предприятие в Днепропетровской области было повреждено взрывом

Транспортное предприятие повреждено взрывом в Павлоградском районе Днепропетровской области. Об пишет ТАСС со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака. Он сообщил, что по предприятию был нанесен удар.

«Есть разрушения», — написал Лысак в своем Telegram-канале.

Сообщается, что воздушная тревога в регионе действовала с 05:20 до 06:00 мск.

Также сообщалось, что на Украине остались без электричества почти 2 млн человек. Сбои наблюдались в Киеве и ряде областей Украины: Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской. Кроме того, без электричества остались жители Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской, и подконтрольной Киеву части Запорожской области.