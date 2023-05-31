Губернатор Гладков рассказал об обстреле Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил в своем Telegram-канале информацию об обстреле города Шебекино. Глава региона проинформировал об одной пострадавшей женщине в результате обстрела.

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Гладков добавил, что в городе повреждены жилые дома, горит транспорт.

«Вся дополнительная информация позже», — написал глава региона.

Ранее сообщалось о массированном ударе по городу.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил ЧП на Афипском НПЗ. После взрыва там начался пожар.