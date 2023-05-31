Губернатор Краснодара: предварительная причина взрыва на Афипском НПЗ — прилет БПЛА

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил в своем Telegram-канале инцидент на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.

После взрыва там начался пожар. Загорелась одна из установок по перегонке мазута.

«Предварительная причина - прилет БПЛА», — уточнил губернатор.

Кондратьев сообщает, что на месте уже работают пожарные расчеты предприятия, а также сотрудники МЧС и других экстренных служб.

По информации главы региона, удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров, пострадавших нет.

Ранее о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе писал Telegram-канал Shot.

До этого Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае пытались атаковать четырьмя беспилотниками. Все БПЛА были нейтрализованы. Обломками была повреждена установка по производству дизельного топлива, возгорания не произошло. Инфраструктура НПЗ серьезно не пострадала, атака была произведена ночью, эвакуация не проводилась.