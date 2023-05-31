В Таиланде нашли мертвым российского туриста, который упал с балкона

На Пхукете под балконом отеля обнаружили тело российского туриста, который сильно выпивал. Об этом сообщает Phuket News.

По данным издания, 29 мая 2023 года около 14:40 в отель вызвали полицию. Супруга погибшего рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что они вместе с мужем приехали на Пхукет 22 мая.

По словам женщины, мужчина не выходил из номера и постоянно пил алкогольные напитки. Он не разрешал горничным заходить внутрь, только просил их убирать ванную и менять полотенца. Женщина планировала переехать в отдельный номер, но он был слишком дорогим, поэтому она осталась жить с супругом.

В день происшествия жена пригрозила мужу выбросить весь алкоголь, что его сильно разозлило. Тогда она ушла на пляж. Вернувшись, женщина увидела, что около их отеля работают сотрудники экстренных служб. Как оказалось, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выпал с балкона. Его тело было передано на экспертизу для установления точной причины смерти.

Ранее российский турист утонул в море на Пхукете на глазах у жены.