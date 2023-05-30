Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывшие сотрудники прокуратуры Башкирии признаны виновными в получении взяток

Экс-сотрудники прокуратуры Башкири получили внушительные сроки за взятки

close
100%
Прокуратура Республики Башкортостан

Суд признал бывших сотрудников прокуратуры Республики Башкортостан и других фигурантов уголовного дела виновными в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, в 2017 году бывший первый заместитель прокурора Республики Башкортостан Олег Горбунов и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Артур Шаретдинов вместе с соучастниками получили 10 млн руб. за отмену постановления о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации Уфы.

Суд признал предоставленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Горбунова приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и к штрафу в размере 40 млн руб. Шаретдинов проведет в колонии строго режима 8,5 года, а также выплатит 20 млн руб. в качестве штрафа.

Бывшего прокурора города Уфы Рамиля Гарифуллина признали виновным в получении взяток в размере 3,5 млн руб. Обвиняемый «помогал» в решении кадровых вопросов, привлекал к уголовной ответственности по факту вымогательства и нанесения телесных повреждений, не принимал меры по истребованию и проверке законности и обоснованности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела о невыплате зарплаты, а также пытался стать посредником в даче взятки. Гарифуллина приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Его обязали выплатить 25 млн руб.

Остальных участников уголовного дела лишили свободы на срок от 5 до 8,5 года. Их также обязали выплатить штраф в размере от 8 до 20 млн руб.

Осужденным запрещено занимать государственные должности в течение определенного количества времени, а также они были лишены чинов.

Ранее ФСБ задержала в Москве двух прокуроров по подозрению в попытке получения взятки в $1 млн.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях