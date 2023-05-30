Бывшие сотрудники прокуратуры Башкирии признаны виновными в получении взяток

Суд признал бывших сотрудников прокуратуры Республики Башкортостан и других фигурантов уголовного дела виновными в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, в 2017 году бывший первый заместитель прокурора Республики Башкортостан Олег Горбунов и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Артур Шаретдинов вместе с соучастниками получили 10 млн руб. за отмену постановления о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации Уфы.

Суд признал предоставленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Горбунова приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и к штрафу в размере 40 млн руб. Шаретдинов проведет в колонии строго режима 8,5 года, а также выплатит 20 млн руб. в качестве штрафа.

Бывшего прокурора города Уфы Рамиля Гарифуллина признали виновным в получении взяток в размере 3,5 млн руб. Обвиняемый «помогал» в решении кадровых вопросов, привлекал к уголовной ответственности по факту вымогательства и нанесения телесных повреждений, не принимал меры по истребованию и проверке законности и обоснованности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела о невыплате зарплаты, а также пытался стать посредником в даче взятки. Гарифуллина приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Его обязали выплатить 25 млн руб.

Остальных участников уголовного дела лишили свободы на срок от 5 до 8,5 года. Их также обязали выплатить штраф в размере от 8 до 20 млн руб.

Осужденным запрещено занимать государственные должности в течение определенного количества времени, а также они были лишены чинов.

Ранее ФСБ задержала в Москве двух прокуроров по подозрению в попытке получения взятки в $1 млн.